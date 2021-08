As inscrições para a seleção de projetos de pesquisa de iniciação científica das escolas estaduais começaram nesta quarta-feira (4). Os interessados podem se cadastrar, por meio deste formulário, até 23 de agosto.

Podem participar do programa projetos de alunos do 9º ano da etapa fundamental, do 1º e 2º anos do ensino médio, 4º período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ensino fundamental, 1º período da EJA ensino médio e professores de ensino médio da rede estadual.

Cada projeto deve ter de dez a 12 alunos, todos matriculados na rede pública estadual, e com um professor orientador por escola. As propostas devem estar dentro de uma das quatro áreas: linguagens, códigos e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e ciências humanas e sociais aplicadas; e com carga horária diferente do turno de estudo dos alunos.

Além disso, também devem estar dentro dos eixos Território de Iniciação Científica (TIC) e Núcleo de Pesquisa e Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e da Diáspora (NUPEAAS). Confira abaixo os temas:

Eixo TIC:

Ciência e Tecnologia;

Direitos Humanos e Convivência Democrática;

Diversidade e inclusão;

Economia e desenvolvimento social;

Gênero e sexualidade;

Juventudes;

Manifestações culturais, sociais e científicas de comunidades e povos tradicionais;

Manifestações culturais urbanas, rurais e rururbanas;

Meio ambiente e Sustentabilidade/Socioambiental;

Memória e patrimônio cultural;

Pobreza e desigualdade social;

Política e cidadania;

Políticas Públicas;

Produção cultural e artística;

Saúde;

Violências.

Eixo NUPEAAS:

Cultura, memória, corporeidade e ancestralidade;

Construção e fortalecimento das identidades afrodescendentes na contemporaneidade; Participação social, comunitária e política de combate ao racismo e à discriminação social; Africanidades, Ciências, Engenharias e Tecnologias.

No total, serão escolhidas 400 propostas, sendo metade do TIC e o restante do NUPEAAS.

A primeira etapa do processo seletivo será feita pela própria escola, que escolherá qual projeto representará a unidade, e encaminhará à Superintendência Regional de Ensino (SRE) responsável pela localidade. Em seguida, a SRE escolherá os projetos a serem enviados ao Núcleo Gestor da Unidade Central da Secretaria Estadual de Educação (SEE/MG).

A avaliação final será feita por uma banca. Serão considerados como critérios: a relevância do tema de pesquisa para a comunidade, a clareza e coesão do projeto e a originalidade na elaboração da proposta. Caso a escola tenha participado do projeto nos anos anteriores (2017 e 2018), terá maior pontuação.

A relação de projetos aprovados será divulgada no dia 1º de outubro pelo site da SEE/MG. Para mais informações, acesse o edital.

*Com informações da Agência Minas.

