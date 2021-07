O Centro Universitário Funorte, em Montes Claros, no Norte do Estado, acaba de lançar o concurso Voz de Minas. O objetivo é revelar talentos da música. Podem participar cantores amadores de diferentes ritmos e gêneros.

O Voz de Minas será exibido pelo programa da TV Funorte, O D´elas, apresentado pela reitora Raquel Muniz e tem como um dos parceiros o Conservatório de Música de Montes Claros Lorenzo Fernandes.

Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos. Eles participarão de audições, dinâmicas de ensaios, apresentações e receberão auxílio de profissionais definidos pela produção do programa D´Elas.

As inscrições podem ser feitas até 16 de agosto. Mais informações no site do Centro Universitário Funorte.

A reitora do Centro Universitário Funorte, Raquel Muniz, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o concurso Voz de Minas, nesta quinta-feira (22), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.