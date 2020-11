Estão abertas até 21 de dezembro as inscrições para os concursos de oficiais combatentes e oficiais de saúde. Ao todo, são 40 vagas com remuneração inicial que pode chegar a R$ 10.028. As provas devem acontecer no dia 10 de janeiro.

Veja mais informações de cada concurso:

Curso de Formação de Oficiais (CFO BM)

Para o Curso de Formação de Oficiais (CFO BM), serão oferecidas 30 vagas, sendo 27 para homens e três para mulheres. Para concorrer ao posto, o candidato deve ter entre 18 e 30 anos, no mínimo 1,60 metro e ensino médio completo. Também é preciso ser aprovado em avaliação psicológica e toxicológica.

Não haverá reserva de vagas para os portadores de necessidades especiais, tendo em vista a natureza do cargo, de acordo com a corporação.

O selecionado fará o CFO por três anos e, no período, terá a remuneração de R$ 6.519,44, além de abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica.

O valor da de inscrição é de R$ 180,16. Para saber mais e realizar a inscrição, acesse aqui.

Oficiais de saúde

Outras dez vagas serão abertas especificamente para a área da saúde, para pessoas formadas em medicina ou fisioterapia.

Serão quatro vagas para clínica médica, uma para psiquiatria, otorrinolaringologia, pneumologia, medicina de emergência, cirurgia de tórax e fisioterapia.

Para concorrer, os candidatos têm que ter no máximo 35 anos. O concurso possui quatro fases, sendo a última o Estágio Preparatório de Oficiais de Saúde (EPOSau). A emuneração inicial é de R$ 10.028.

O valor da de inscrição é de R$ 200,56. Para saber mais e realizar a inscrição, acesse aqui.