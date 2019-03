Convidada pela escola de samba carioca Paraíso do Tuiuti para desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro, a tatuadora e ilustradora mineira Thereza Nardelli se emocionou ao ver o desenho criado por ela e viralizado no fim das eleições estampando um carro alegórico na Marquês de Sapucaí: "Ninguém solta a mão de ninguém". Nas palavras dela, "completamente emocionante, nunca tinha passado por nada parecido".

A escola, que foi vice-campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2018, desfilou na segunda-feira (4) e levou à avenida o enredo "O Salvador da Pátria", que girou em torno de um bode que foi eleito vereador no Ceará. Com mensagens de resistência e tom político bastante claro, a Paraíso do Tuiutí convidou personalidades envolvidas nos movimentos sociais e de oposição ao governo atual, entre elas, Thereza e a mãe da mineira.

"Eu e minha mãe fomos convidadas porque eu fiz o desenho e a frase é dela, e ficamos entre vários convidados de honra da escola, como a Conceição Evaristo (escritora)", explicou Thereza. De acordo com ela, foi lindo ver, além da proporção política do desfile, as pessoas na Sapucaí comemorando, cantando e se posicionando do mesmo lado em que ela está.

Convite

Thereza contou que o contato com a escola de samba começou logo após o segundo turno das eleições, quando o desenho viralizou. "Eles me enviaram um e-mail e começamos a conversar desde então. Fui conhecer a escola no início deste ano e me apaixonei pelo enredo logo que me contaram. O carnavalesco me explicou tudo e eu fiquei super emocionada".

Nas palavras da tatuadora, "a narrativa do bode é super bonita, super verdadeira, e o último carro, que foi o que trouxe o desenho, veio para fechar mesmo a escolha, para arrematar o significado do desfile, que é bastante político e tem a ver com resistência".

Thereza ainda agradece as pessoas pela proporção que o desenho tomou. "Eu só posso me sentir honrada e feliz, e quem deu esse significado para o desenho foram as pessoas, que compartilharam e se entenderam unidas em torno de uma resistência ao governo atual, e é isso que importa", finalizou.

