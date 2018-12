Noventa e sete flagrantes por hora apenas por excesso de velocidade. Esse é o balanço das multas aplicadas a motoristas nas estradas mineiras durante o feriado prolongado. Entre sexta-feira e ontem, as polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMRv) anotaram 11.710 autuações aos condutores que insistiram em ultrapassar os limites máximos permitidos.

Além dos abusos, o balanço das operações natalinas contabilizou 515 acidentes, que deixaram um saldo de 34 mortes e 624 feridos. Só na malha estadual, foram 23 vidas perdidas após colisões, capotamentos, atropelamentos, dentre outras ocorrências. As corporações não fizeram comparativos com o recesso do ano passado, que teve um dia a menos.

Dentre os locais com registros de acidentes está a BR-381, no trecho conhecido como Rodovia da Morte. No domingo, uma pessoa morreu após uma batida envolvendo dois carros e dois caminhões em Santa Luzia, na Grande BH.

Embriaguez

Motoristas que ignoram a perigosa combinação entre álcool e direção também foram alvo das blitze. A Polícia Militar realizou 1,2 mil testes de bafômetro. Vinte e três pessoas foram presas por embriaguez ao volante. Já nas BRs 11 condutores foram autuados pelo mesmo crime.