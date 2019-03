Todo o Carnaval tem seu fim, já dizia a canção dos Los Hermanos. E a folia deste ano, pelo menos em Belo Horizonte, termina neste domingo (8). E para aqueles que ainda têm pique, 11 blocos de rua desfilam para um até 2020.

A programação tem início às 10h, na Lagoinha, e prossegue até o início da noite. Tá animado? Então consulte os pontos de encontro de cada bloco e divirta-se!

Ressaca de Carnaval da Lagoinha

Concentração: 8h30

Início do desfile: 10h

Endereço: rua Itapecerica, 324, Lagoinha

Truperalta

Concentração: 9h

Início do desfile: 10h30

Endereço: rua Marechal Foch, 13, Grajaú

Bloco dos amigos da deia

Concentração e início do desfile: 11h

Endereço: rua Francisco Dumont, 793, Santa Terezinha

Bloco do Rasta

Concentração: 12h

Início do desfile: 13h

Endereço: beco Praça dos Esportes, 225, Vila Aeroporto

É Isso Mesmo, Produção?

Concentração e início do desfile: 14h

Endereço: avenida Brasil, 155, Santa Efigênia

Filhas de Clara

Concentração: 12h

Início do desfile: 14h

Endereço: rua Trindade, 654, Renascença

Todo Carnaval tem Bonfim

Concentração: 13h

Início do desfile: 16h

Endereço: rua Borda da Mata, 65, Bonfim



Minha Mulher Deixa Não

Concentração: 14h

Início do desfile: 16h

Endereço: rua Presidente Costa e Silva, 85, bairro das Indústrias I



Fecha A Santa

Concentração: 15h

Início do desfile: 15h30

Endereço: rua Aarão Reis, 570, Centro



Bloco Swing Safado

Concentração e início do desfile: 16h

Endereço: rua Rotary Club, 1051, Ápia



Axé Retrô

Concentração: 16h30

Início do desfile: 17h

Endereço: rua Oeste, 552, Calafate