O Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Venda Nova é o campeã do Carnaval 2019 de Belo Horizonte.

Fundada em dezembro de 2004, no bairro São João Batista, na região de Venda Nova, por um grupo de familiares, esta é a sexta vez que a escola se sagrou campeã na capital.



Neste ano, a agremiação homenageou Ester Sanches, uma mineira dedicou sua vida ao voluntariado nos Estados Unidos.

Ao todo, oito escolas de samba fizeram o tradicional desfile de Carnaval na terça-feira (5), na avenida Afonso Pena, no Centro da capital.

Além da Acadêmicos de Venda Nova, campeã com a pontuação de 158.6, se destacaram nesta edição a Canto da Alvorada, segunda colocada com 158.4 pontos; e em terceira a Cidade Jardim, com 158.1 pontos.

Grupos caricatos

O concurso dos tradicionais grupos caricatos também teve seus ganhores conhecidos nesta quinta-feira.

O grande campeão foi o Bacharéis do Samba, que levou o prêmio com a nota 149.4. Em segundio lugar ficou o Estivadores do Havaí, com 148.6 pontos. Encerrando o pódio, os Infiltrados de Santa Tereza ficaram em terceiro com 147.8 pontos.