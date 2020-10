A Academia Mineira de Letras vai oferecer oficinas gratuitas para professores, educadores e bibliotecários do Ensino Fundamental de escolas públicas nas áreas de literatura, tecnologia e linguagem.

As inscrições começam nesta terça-feira (20) e vão até 14 de novembro. A iniciativa será realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Unimed-BH - por meio do incentivo fiscal de mais de cinco mil e cem médicos cooperados e colaboradores - e da Cemig.

As oficinas disponíveis são “Ensinando Poesia com Tipografia”, com Ana Paula Dacota; “Utopias e Distopias”, com Sabrina Gomes; e “Como Criar um Podcast utilizando softwares gratuitos”, com Thomaz Maioline. Elas têm como objetivo discutir conceitos e apresentar metodologias e conteúdos aos educadores de modo que possam aplicar os conhecimentos em sala de aula.

Ao fazer a inscrição, o participante recebe o acesso à plataforma AMLcursos, na qual terá acesso às videoaulas. É possível participar das três oficinas inscrevendo-se em cada uma delas separadamente. O prazo para assistir as aulas é até 21 de novembro, quando o integrante da oficina participa de um encerramento, também virtual.

É possível acessar o conteúdo quantas vezes for necessário e em qualquer horário, aumentando assim a disponibilidade do participante para a formação. Também serão disponibilizados materiais de apoio para aplicação das metodologias com os alunos. Os participantes podem acessar um fórum permanente na plataforma, onde é possível interagir e tirar dúvidas.

Os participantes deverão aplicar as metodologias apreendidas em sala de aula ou turmas, e preencher um questionário com o relato da experiência da aplicação. Esses relatos serão compilados e publicados no blog da Academia Mineira de Letras. Os certificados de participação serão entregues mediante à aplicação e entrega do relato de experiência.

Serviço:

Inscrições: de 19 de outubro a 14 de novembro pelo link.

Videoaulas disponíveis até 21 de novembro na plataforma AMLcursos.

Público: professores, educadores e bibliotecários de escolas públicas.

Mais informações: http://bit.ly/aml-oficinas.