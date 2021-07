A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 75 milhões aos acertadores das seis dezenas do Concurso 2.391, que serão sorteadas noite deste sábado (17), em São Paulo. O prêmio, que está acumulada há sete sorteios, é o segundo maior da modalidade em 2021. No Concurso 2.376, em 29 de maio, houve duas vencedoras, uma de Maceió e outra de São Paulo, e coube a cada uma o prêmio total de R$ 94,6 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje nas casas lotéricas, no portal e no app Loterias Caixa. Clientes do banco podem usar o Internet Banking. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50.

Os números serão sorteados a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Segundo a Caixa, caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor em caderneta de poupança, receberá R$ 180 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferisse investir em automóveis, o prêmio seria suficiente para adquirir 300 carros de luxo, ao preço de R$ 250 mil cada um.

