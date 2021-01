Ao menos 21 pessoas morreram e 33 ficaram feriadas em um acidente envolvendo um ônibus de turismo, na manhã desta segunda-feira (25), na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, divulgadas pelo canal de notícias CNN, o veículo, com placa de Belém, saiu da pista e tombou às margem da rodovia, na altura do km 668 - em um trecho conhecido como Curva da Santa -, quando descia a Serra do Mar em direção ao litoral catarinense.

Ao todo, 52 passageiros e dois motoristas estavam no veículo. Entre os feridos, sete estão em estado grave. Há 20 pessoas com ferimentos leves. As vítimas foram encaminhas para o Hospital Cajuru, em Curitiba, e para o Hospital São José, em Joinville.

