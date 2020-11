Pelo menos oito pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão carregado com tijolos, na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região Central de Minas, na manhã desta terça-feira (10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do coletivo ficou preso às ferragens, foi retirado com vida e encaminhado pelo helicóptero Arcanjo para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Ele teve uma perna amputada e traumatismo craniano grave.

A ocorrência entrou no sistema da corporação por volta de 6h30, dando conta de uma batida envolvendo os veículos a três quilômetros do trevo da cidade. As circunstâncias do acidente não foram informadas. As pistas nos dois sentidos foram interditadas durante o atendimento às vítimas.

Além do motorista, sete pessoas que estavam no coletivo ficaram feridas, com lesões leves. Elas foram auxiliadas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma equipe de Serviço Voluntário de Resgate (SEVOR). Os demais passageiros saíram sozinhos do veículo e dispensaram atendimento médico.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente deixava o trânsito lento na região no início desta manhã. Parte da carga ficou espalhada na pista.