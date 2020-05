O Anel Rodoviário de Belo Horizonte por mais de 5 horas nesta sexta-feira (15), no sentido Vitória (ES). O motivo é o tombamento de um caminhão na altura do km 466 da rodovia, após o viaduto São Francisco, na Pampulha, ocorrido por volta das 13h. Linhas de ônibus precisaram ser desviadas na área.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas viaturas estiveram no local e os agentes constataram que o motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves, sem queixa de dores.

Motorista do caminhão teve ferimentos leves

Houve vazamento de óleo diesel e cloro granulado na pista, mas a situação foi controlada com a retirada do material e o uso de serragem. Duas viaturas dos bombeiros ainda permanecem no local finalizando os procedimentos de segurança.

Devido ao fechamento do Anel, a BHTrans precisou desviar as linhas 6350, 8151, 8350 e 8551. A empresa não soube estimar o tamanho do engarrafamento no local. Segundo a BHTrans, por volta das 18h30, o tráfego voltou a fluir no local.