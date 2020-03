Um acidente envolvendo um caminhão deixou ao menos três mortos no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão teria perdido o controle da direção na altura do bairro Betânia, na região Oeste da cacpital, e arrastou outros doze veículos, entre eles duas carretas, carros e motos. Duas vítimas foram socorridas em estado grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a rodovia está interditada no sentido Vitória para o resgate, que é feito por nove viaturas e dois helicópteros. Perícia e rabecão também estão no local.