Um acidente com uma carreta que transportava combustível interdita a BR-040, em Barbacena, na região Central de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (3). De acordo com a Via 040, a interdição já ultrapassa 12 horas.

Ainda conforme a concessionária que administra o trecho da rodovia, o veículo tombou na noite de segunda, na altura do KM 718, próximo a Correia de Almeida, no sentido Distrito Federal. Na manhã de hoje, a pista chegou a ser liberada, mas o fluxo para o Rio de Janeiro foi paralisado novamente por volta das 8h.

07:51 - Barbacena (MG), Km 718, tombamento c/ derramamento de carga c/ interdição de faixa no sentido RJ. Fluxo parado. Ponto de Referência: próximo a Correia de Almeida (Barbacena) pic.twitter.com/TScyk60UNo — Via 040 (@via040) November 3, 2020

Três equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local. Não houve incêndio. O motorista ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele só foi retirado por volta das 5h50 desta segunda.

A carga de 25 mil litros de etanol seguia da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) com destino a Vitória.

Por volta das 6h30, a Via 040 reportou que o trânsito estava liberado, porém com lentidão por três quilômetros sentido Rio. No entanto, às 7h50, informou que o fluxo na via voltou a ser paralisado, sem previsão de retorno.