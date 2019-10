Uma batida envolvendo três carretas complicou o trânsito na BR-040, em Ouro Preto, na região Central de Minas, na manhã desta sexta-feira (18). De acordo com a concessionária Via 040, responsável pela rodovia, um dos veículos de carga apresentou pane mecânica e bateu de frente com outro, que seguia no sentido contrário. Na sequência, a terceira carreta atingiu a traseira de um dos veículos.

O acidente aconteceu por volta das 7h, na altura do km 602. Por causa das colisões, a estrada chegou a ficar totalmente interditada. Depois que equipes da Via 040 chegaram no local, uma faixa foi liberada no sentido Rio de Janeiro e uma no sentido Distrito Federal. O congestionamento no trecho chegou a três quilômetros. Um dos motoristas se feriu na ocorrência. Ele foi resgatado e levado para um hospital da região.

Acidente aconteceu na altura do km km 602, na manhã desta sexta-feira

No Anel Rodoviário de Belo Horizonte os motoristas também enfrentaram trânsito carregado. O motivo foi a pane de um veículo de carga, que parou na altura do km 543, no sentido Rio de Janeiro. No trecho, a pista ficou parcialmente fechada e a lentidão foi de dois quilômetros.