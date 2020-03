Acidente com carro roubado derruba poste, fecha rua e muda linhas de ônibus no Buritis

Um acidente na madrugada desta segunda-feira (9) complica o trânsito no bairro Buritis, região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, um Fiat Palio cinza bateu em um poste no cruzamento das ruas Paulo Diniz Carneiro e Heitor Menin. Por causa da colisão, a via teve que ser interditada e duas linhas de ônibus tiveram os itinerários alterados.

O acidente aconteceu por volta da 0h50, mas, até o início da manhã, o veículo permanecia do local. Aos militares, o dono do automóvel contou que havia estacionado o Palio em uma rua do Morro do Papagaio para ir a um pagode. Ao retornar, viu que o veículo havia sido roubado.

O proprietário do carro disse que pediu um táxi para voltar para casa e, ao passar pelo trecho do Buritis, viu o Palio batido no poste. A PM foi acionada e analisou imagens de câmeras do Olho Vivo e de circuito-interno de segurança. No entanto, nenhuma das imagens registrou o momento do acidente.

Trânsito

De acordo com a PM, o poste caiu sobre o Palio e bloqueou o trânsito na via. A BHTrans informou que as linhas 4150, no sentido Shopping Del Rey, e 8207, no sentido Estrela Dalva, tiveram os itinerários alterados. Além disso, os veículos que passam pelo trecho estão sendo desviados para a rua Professora Bartira Mourão e avenida Professor Mário Werneck.

O poste que caiu pertence a uma companhia telefônica e, por isso, a energia elétrica não foi afetada na região.