Quatro pessoas de uma mesma família morreram em um acidente no distrito de Curral Novo, zona rural de Antônio Carlos, na região Central de Minas, na manhã desta segunda-feira (9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, haviam sete pessoas no veículo com placa de Barbacena, conduzido por um homem de 29 anos, acompanhado da esposa, o filho, de 10, um bebê de três meses e outros três passageiros.

Populares relataram aos bombeiros que a família havia realizado o batismo da filha nesse domingo (8) e que três amigos precisaram de carona para voltar para casa. Por isso, o veículo estava com excesso de pessoas na hora do acidente.

Ainda de acordo com os socorristas, o motorista perdeu o controle da direção ao passar por uma ponte sem proteção lateral e caiu no córrego Bandeirinhas. Apesar do local ser raso, com cerca de um metro de profundidade, o carro represou a água e, por possuir duas portas, dificultou a saída das vítimas.

Três pessoas, ainda não identificadas, foram socorridas por populares e encaminhados ao hospital Santa Maria, em Antônio Carlos. O bebê foi levado pela correnteza e encontrado a cerca de 200 metros do local da queda, preso entre galhos.

Quando os bombeiros chegaram no local, os quatro corpos - do pai, da mãe e dos dois filhos - já estavam fora do veículo. Não foi possível identificar todas as vítimas por não possuírem documentos e a ausência de familiares.

Uma retroescavadeira auxiliou na retirada do automóvel do córrego. A perícia foi deslocada para avaliar as causas do acidente.