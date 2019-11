Duas crianças e uma mulher ficaram feridas em um acidente com um micro-ônibus, usado para transporte escolar, na manhã desta segunda-feira (6), na rua Henrique Gorceix com avenida Pedro II, no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. Além delas, um motociclista que passava pela região e foi atingido por um galho de uma árvore, que se soltou com o impacto da batida. Ele caiu da moto e sofreu escoriações.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher era motorista da micro-ônibus e transportava os dois filhos, uma menina e um menino, aparentemente com sete anos, quando teria perdido o controle da direção, atingindo uma árvore. Ela ficou presa às ferragens, foi retirada do veículo pelos bombeiros e encaminhada para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As crianças tiveram ferimentos leves.

Leia mais:

Acidentes e óleo na pista complicam trânsito no Complexo da Lagoinha

Cinco avenidas concentram 29% dos acidentes registrados em BH