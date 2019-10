Um acidente com três ônibus do Move deixou 43 feridos no início da noite desta segunda-feira (21) na avenida Antônio Carlos, altura do bairro São Francisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, entre os feridos há duas mulheres grávidas.

Os militares fizeram o resgate das vítimas; todas tiveram ferimentos leves. Elas foram levadas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para os hospitais Risoleta Neves, Odilon Behrens e Pronto-Socorro João XXIII.

O estudante Saulo Junior estava em um dos ônibus envolvidos no acidente e cortou o dedo. Ele reclama que o motorista corria muito. "O ônibus ia muito rápido, começou a balançar, subiu no meio fio, voltou para a pista e bateu no ônibus da frente."

Já o armador Kleiver Ferraz, que voltava para casa no bairro Jardim Leblon, em Venda Nova, conta que sentiu no ônibus “um forte cheiro de fluido de freio desde o Centro”. Além do susto, ele sofreu escoriações nas costas e ombro e aguardava dentro da ambulância do Samu para ser levado ao hospital.

A babá Rosemeire Aparecida dos Santos estava sentada ao lado do marido no coletivo. O casal voltava para casa no bairro Céu Azul, também em Venda Nova. “Meu marido machucou a cabeça e foi em outra ambulância para o João XXIII. Eu machuquei a boca e o joelho, mas estou bem”.

Os três estavam no ônibus da linha 5550 (Estação Pampulha/Estação Ponto São José) e tiveram ferimentos leves. Bastante assustados, eles disseram que o ônibus estava muito cheio e, com a batida, todos foram arremessados para a frente. “A gente viu muita gente sangrando e isso chocou muito”, diz Rosemeire.

De acordo com a Polícia Militar, um ônibus da linha 5550 (Estação Pampulha/Estação Ponto São José) trafegava pela faixa da esquerda, quando parou em uma das estações. O veículo que vinha logo atrás, da linha 5107 (Estação Pampulha/Savassi), não conseguiu frear e colidiu contra a traseira do desse veículo. Na batida, o 5107 também bateu na lateral de um veículo que fazia a linha 411C (Terminal São Benedito / Belo Horizonte – Via Avenida Antônio Carlos), do Move Metropolitano.

O tenente Lobato, do Batalhão de Trânsito, deu mais detalhes sobre o acidente:

A BHTrans informou que, por causa da batida, o trânsito ficou complicado no sentido Centro. Por volta das 20h, o trânsito voltou a fluir, de acordo com o órgão municipal: