Um acidente envolvendo três carretas na BR-040, em Congonhas, na região Central de Minas, deixou uma pessoa morta e duas feridas no início da noite desta segunda-feira (18).

Segundo a Via 040, concessionária que administra a rodovia, a colisão aconteceu por volta das 18h30, na altura do km 608, no sentido Rio de Janeiro, próximo ao restaurante Estância Real. Um dos veículos estava carregado de carvão e o produto ficou espalhado pela pista, que estava molhada no momento do acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida interdita parcialmente a rodovia nos dois sentidos.