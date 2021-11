Seis pessoas morreram, na manhã deste sábado (13), num acidente de ônibus que levava turistas para a cidade de Paraty, no litoral paulista. O coletivo tombou no km 76 da rodovia Oswaldo Cruz, em São Luiz do Paraitinga.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o ônibus levava 66 pessoas. Além dos seis mortos, 28 ficaram feridos. Entre as vítimas fatais está uma criança, filha do motorista.

O ônibus da empresa Viação Arca saiu de São Paulo, mas, ao chegar no trecho de serra da rodovia, foi obrigado a voltar, devido a uma determinação da Polícia Rodoviária Federal. Naquela via, ônibus e caminhões são proibidos de circular por ser muito sinuosa e estreita.

Ao fazer o retorno, o motorista perdeu a direção e o ônibus tombou. A Agência Reguladora de Transportes de São Paulo informou que o ve´ciulo estava regular, com registros em dia e vistoria válida até 2022.

Devido ao feriado de Proclamação da República, o acidente provocou congestionamento na estrada, com pelo menos 10 quilômetros de "fila".