Duas pessoas ficaram feridas após uma batida entre um automóvel e um caminhão na BR-381, em Sabará, na região metropolitana, na tarde desta quinta-feira (1). As vítimas foram retiradas com vida e levadas para um hospital. Os dois sentidos da via estão interditados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 12h15, no km 430 da rodovia, na saída para Vitória (ES), próximo ao posto 30. Conforme a corporação, um dos veículos entrou na faixa contrária e colidiu na lateral do outro. O motorista do GM Prisma, de 27 anos, e uma mulher, de 25 anos, ficaram presos às ferragens.

Três viaturas dos Bombeiros foram ao local para retirar as vítimas. O condutor do automóvel foi resgatado em estado grave, com múltiplas fraturas, e encaminhado de helicóptero para o Pronto-Socorro do Hospital João XXIII, na região Leste de BH. Conforme os Bombeiros, a vítima chegou à unidade médica por volta de 13h40.

A mulher foi levada para o mesmo local, com alguns ferimentos e suspeitas de fraturas pelo corpo, em uma Unidade de Resgate dos Bombeiros por terra. Com a colisão, outros dois veículos se envolveram, mas sem feridos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG) também atuam no atendimento ao caso.

