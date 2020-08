Cerca de 150 moradores do quarteirão da rua Montevidéu, no Sion, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, estão sem energia elétrica na tarde desta segunda-feira (3). No início da manhã, um caminhão derrubou dois postes no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente deixou a fiação energizada exposta na rua, o que provocou o início de um pequeno incêndio nos galhos de uma árvore. As chamas foram controladas. Além disso, houve derramamento de óleo na área, que foi isolada pela corporação. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Procurada, a Cemig informou que iniciou o trabalho de substituição dos equipamentos pela manhã. Segundo a empresa, a previsão é que o serviço esteja liberado até o fim desta tarde.