Um acidente no km 539 do Anel Rodoviário, na altura do bairro das Indústrias, na região do Barreiro, deixou duas faixas da rodovia interditadas no sentido Rio de Janeiro, no fim da tarde desta terça-feira (8).



Uma pessoa, com ferimentos leves, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a interdição provocou trânsito lento no Anel.