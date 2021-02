Três pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta terça-feira (23), na altura do número 9.395 da avenida Cristiano Machado, no bairro São Bernardo, na região Norte de Belo Horizonte. A ocorrência foi próximo ao cruzamento com a avenida Waldomiro Lobo.

Segundo as informações preliminares do Corpo de Bombeiros, as vítimas são dois adultos e uma criança que tiveram ferimentos leves. Elas foram conduzidas para o Hospital Risoleta Neves.

Três veículos se envolveram no acidente. Um deles capotou. Ainda não há informações sobre as causas da ocorrência. O trânsito na via permanece intenso, com lentidão sentido Centro da capital. Equipes da BHTrans foram solicitadas no local para rebocar o veículo, desobstruir a via e atuarem no cruzamento das duas vias.

🔁11h42 Atualização - Acidente na Av Cristiano Machado. Trânsito em duas faixas. Lentidão, sentido bairro centro, até a R Cel Costa Dias. https://t.co/peysHC2eUx — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) February 23, 2021

