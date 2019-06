Pelo menos três pessoas ficaram feridas na manhã deste sábado (8) após um grave acidente registrado no sentido Belo Horizonte da BR-356, pouco antes do BH Shopping, na altura do Belvedere, na região Centro-Sul. As informações iniciais do Corpo de Bombeiros indicam apenas que a batida envolveu veículos de carga.

Ainda segundo a corporação, a informação recebida era de três vítimas presas às ferragens e, quando a primeira viatura chegou ao local, foi constatada que um dos feridos estava em estado grave.

O helicóptero Arcanjo dos bombeiros foi empenhado para socorrer a vítima, que foi encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, no centro da capital mineira. As outras duas vítimas foram conduzidas por terra para a unidade de saúde, ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ainda não há detalhes sobre as vítimas.

Procurada, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) confirmou a batida, porém, não soube repassar informações sobre o impacto no trânsito, que ficou fechado no local para o socorro às vítimas. Há relatos de grandes retenções na rodovia, mas, por volta de 12h, uma pista acabou liberada para a passagem dos veículos.

Aguarde mais informações

