Um veículo capotou após colidir com outro automóvel na manhã desta segunda-feira (8) no encontro das avenidas Raja Gabaglia e Contorno, na divisa entre os bairros Santo Agostinho e Gutierrez, região Centro-Sul da capital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi chamada por volta das 10h45 para retirar uma pessoa que estava presa dentro do carro. No entanto, ao chegar ao local, os militares perceberam que a vítima já se encontrava fora do veículo, consciente, mas com Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) leve.

Por essa razão, ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) SAMU e levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

O local foi sinalizado pelos bombeiros. O outro envolvido no acidente não se feriu.

