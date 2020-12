Um acidente entre duas carretas trava a BR-381, na altura de São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (24), véspera de feriado de Natal.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais (PRF-MG), a colisão ocorreu por volta das 7h30, no km 364 da rodovia, a cerca de 87 km de BH, e até as 9h o trecho seguia interditado nos dois sentidos de circulação.

Lentidão

Já na saída de BH no sentido Leste, sentido Espírito Santo, o trânsito é intenso, ainda conforme a PRF. Por essa razão, o órgão recomenda que os motoristas utilizem os aplicativos Waze e Maps como forma de planejar rotas alternativas.

7h40 - Trânsito intenso na BR 381 saída leste, sentido JM e ES.

Pistas interditadas em SGRA.



Motoristas usem apps de navegação para planejar a sua viagem.



Mantenham o canal de atendimento de emergência, 191, livre. pic.twitter.com/sKF8KLUNtc — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) December 24, 2020

No km 533 do Anel Rodoviário, na altura do entroncamento com a BR-040, no sentido Brasília, uma carreta com defeito mecânico, parada na alça de acesso, causa fila e lentidão no local, segundo a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais.