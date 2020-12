Uma menina de 7 anos, que estava no acidente com ônibus de turismo na BR-381, em João Monlevade, teve alta médica na noite de sexta-feira (11). Pouco tempo após o acidente, ela foi levada para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, com fratura no tornozelo, e passou por uma cirurgia no dia 7 de dezembro.

A informação foi divulgada somente nesta segunda-feira (14) pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). O pai da menina, um homem de 33 anos, e um menino de 10 anos permanecem internados no João XXIII ambos em estado grave, porém estáveis.

O acidente aconteceu em um viaduto conhecido como “Ponte Torta”, na tarde do dia 4 de dezembro. Um ônibus de turismo, que seguia de Alagoas para São Paulo, caiu do viaduto, provocando a morte de 19 pessoas.

Além dos dois pacientes no hospital de Belo Horizonte, outras duas pessoas permanecem internadas no Hospital Margarida, em João Monlevade. No fim de semana, mais dois pacientes alagoanos tiveram alta na instituição da região Central de Minas e puderam voltar para casa.

A Polícia Civil investiga a queda do ônibus.

