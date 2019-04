Uma colisão frontal entre um Fox e um Uno deixou uma pessoa morta e outra com estado de saúde crítico na tarde deste domingo (21) na avenida José Capistrano de Souza, em Três Corações, no Sul de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi necessário mobilizar um helicóptero Arcanjo para transportar a vítima com ferimentos graves para Varginha, cidade que fica a aproximadamente 30 quilômetros do município onde houve o acidente.

Conforme a corporação, duas pessoas também ficaram feridas com o acidente e foram levadas por pelo menos duas ambulâncias do Samu a hospitais de Três Corações – além da mulher de 22 anos que morreu e do homem, de cerca de 25, com quadro alarmante. Os dois últimos estavam no Fox.

Os bombeiros precisaram isolar o local onde estava o corpo da mulher até a chegada dos peritos técnicos da Polícia Civil, para, em seguida, ser entregue à funerária de plantão. Até a publicação dessa matéria, não foi informado o que teria ocorrido com a vítima, nem a dinâmica do acidente.