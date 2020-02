Três pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, na manhã deste sábado (15), na BR-365, em Luizlândia do Oeste, distrito de João Pinheiro, no Noroeste de Minas, a 117 km de Pirapora.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo com gado estava parado na pista, por volta das 6h, quando um ônibus colidiu em sua traseira e capotou em seguida. Cinco viaturas da corporação foram deslocadas para a região.

Com o acidente, um homem e uma mulher ficaram presos às ferragens, foram desencarcerados pelos militares, mas não resistiram e morreram no local. A perícia da Polícia Civil esteve na rodovia e constatou os óbitos. Uma terceira pessoa também faleceu, mas seus dados não foram divulgados.

Além disso, dois homens, de 22 e 41 anos; e duas mulheres, de 22 e 42 anos foram conduzidos pelos Bombeiros até um hospital em Paracatu. Os militares de Patos de Minas levaram duas mulheres, uma de 51 anos e outra de idade desconhecida; além de um jovem de 20 anos para atendimento médico.

Por fim, um helicóptero Arcanjo procedeu com o transporte de uma criança de três anos em estado grave para um hospital de Pirapora. Sete pessoas estão internadas. As demais vítimas foram atendidas por ambulâncias do Samu e ambulâncias dos municípios próximos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os veículos envolvidos no acidente estavam com a documentação em dia. Após o problema, foi registrado engarrafamento de 7 km no rodovia.

Procurada, a empresa responsável pelo ônibus informou que tinha autorização para realizar a viagem e que está prestando auxílio às vítimas.