Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus e uma caminhão, na manhã deste sábado (15), na BR-365. Outras quatro foram resgatadas com ferimentos graves e duas com lesões leves. O local da batida fica na altura do distrito de Luizlândia do Oeste, que pertence a João Pinheiro - Noroeste de Minas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o caminhão, que transportava gado, estaria parado na pista - sentido Pirapora - quando o ônibus bateu na traseira dele. O veículo teria capotado em seguida.

Cinco viaturas foram enviadas ao local, para onde foram chamadas por volta das 6h. O trecho da rodovia fica a 117 quilômetros de Pirapora.

A vítima mais grave está sendo conduzida pelo helicóptero da corporação para um hospital de Montes Claros, no Norte de minas.

Ainda não há informações sobre as identificações dos passageiros nem dos ocupantes do caminhão.

Aguarde mais informações.