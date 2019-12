Um acidente na BR-262, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou uma pessoa morta nesta quinta-feira (19).

Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão bateu na traseira de uma carreta na altura do Km 383, após a Serra de Juatuba, no sentido Triângulo Mineiro. Com o impacto, o motorista do caminhão morreu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por causa dos trabalhos de perícia e resgate, uma faixa e o acostamento foram interditados, o que deixou o trânsito lento no local.