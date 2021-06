Um homem de 40 anos e uma adolescente, de 17, morreram após o carro em que estavam bater de frente com um um caminhão na BR-381, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite de quarta-feira (2). Com o impacto, o veículo de passeio pegou fogo e foi totalmente destruído pelas chamas. A pista foi totalmente interditada no local e liberada na madrugada desta quinta.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG), os veículos se chocaram na altura do km 158, no Distrito Industrial da cidade, por volta das 20h30. Três equipes do Corpo de Bombeiros foram para a área do acidente e encontraram a vítima do sexo masculino carbonizada e decapitada. A idade do rapaz não foi divulgada. Uma menina, de 17 anos, foi localizada já sem vida e com múltiplas fraturas.

O motorista do caminhão, de 62 anos, foi atendido pelos Bombeiros e levado com ferimentos em um dos braços a um hospital de Governador Valadares. O incêndio no automóvel foi controlado. O local foi isolado com o apoio da Polícia Militar. A dinâmica do acidente é desconhecida.

02:27. Em Governador Valadares, BR-381 km 158, pista liberada em ambos os sentidos às 02:00. https://t.co/B7ddHrDN9m — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) June 3, 2021

Conforme a PRF-MG, o acidente causou a interdição total da pista entre 20h30 e 2h desta quinta-feira.

Leia mais:

Belo-horizontinos fazem panelaço contra Bolsonaro nesta quarta-feira

Seca encarece a luz e eleva risco de apagões: falta de chuvas reacende temor do desabastecimento

Brasil ultrapassa a marca de 467 mil mortos por Covid-19