Duas pessoas morreram e outra ficou ferida em um acidente entre uma carreta e dois carros na BR-354, em Arcos, na região Centro-Oeste de Minas, na tarde desta quarta-feira (23).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo de carga seguia pela rodovia quando acionou o freio motor, que é a prática de utilizar o próprio funcionamento do motor para ajudar a diminuir ou controlar a velocidade do carro, e a carroceria fez um "L" na pista, atingindo dois veículos que vinham no sentido contrário.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas. Em um dos carros estava um casal, que morreu na hora. No outro veículo estava uma mulher, de 37 anos, que teve escoriações leves e foi levada para a Santa Casa de Formiga, também na região Centro-Oeste do Estado.