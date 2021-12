Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um carro ocorrido na manhã desta segunda-feira (20) na BR-381, altura do KM 351, em João Monlevade, na região Central de Minas Gerais.

Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os três feridos estavam no automóvel. Dois deles estão com lesões leves e um está em estado grave. O trânsito no sentido Guarapari/Belo Horizonte está sendo feito no sistema pare e siga.

