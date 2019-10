Um acidente entre um ônibus e um carro de passeio no Anel Rodoviário deixou duas pessoas mortas e uma ferida na tarde desta segunda-feira (14). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida foi no sentido Rio de Janeiro, na altura do bairro Suzana, região Nordeste de Belo Horizonte.

As duas mulheres que morreram estavam em um Toyota Etios, conduzido por um motorista de aplicativo de transporte. Ele teria avançado em um local com placa de pare e batido na lateral de um ônibus suplementar da linha 80 (Jardim Vitória / Estação Vila Oeste).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu um homem de 50 anos, que estava preso às ferragens. Ele foi levado com ferimentos, mas consciente, para o hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Uma passageira do carro, de 37 anos, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu a caminho do Hospital Odilon Behrens. Uma segunda passageira do mesmo veículo, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local acidente.

Por causa dos trabalhos de perícia e rabecão, o local do acidente ficou bastante congestionado no sentido Rio durante o fim da tarde.