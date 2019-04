Uma batida envolvendo dois caminhões na MG-010, em Santa do Riacho, na região Central de Minas deixou ao menos uma pessoa ferida na noite desta segunda-feira (22).

Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Viaturas da corporação estão no local do acidente, na altura do Km 110, para socorrer a vítima, que está presa às ferragens.