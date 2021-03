Um acidente entre dois carros na tarde deste domingo (28) deixou ao menos dois feridos e interditou duas faixas da Via Expressa de Contagem, na altura do bairro Bernardo Monteiro, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe as causas da batida, mas um dos carros, com três pessoas de uma mesma família, teria capotado após o impacto e atingido um radar. Pessoas que passavam pelo local ajudaram na retirada das vítimas até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No carro estavam um homem, uma mulher e uma criança de 11 anos.

A menina apresentava um ferimento na boca e a mãe dela se queixou de dores no corpo. O motorista do outro carro não se feriu.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon), duas faixas da via, no sentido BH, foram interditadas.