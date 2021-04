Um acidente envolvendo duas carretas deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida no início da manhã desta terça-feira (20), na BR-040, altura do km 599, no acesso para a cidade de Belo Vale, na região Central de Minas Gerais. Há interdição de pista no sentido Belo Horizonte e o tráfego está sendo desviado para alça de retorno. Seguindo para o Rio de Janeiro, uma das faixas, a da esquerda, está bloqueada.

Segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho, há cerca de seis quilômetros de lentidão no local. A empresa recomenda que os motoristas de veículos de passeio façam desvios por Ouro Preto ou Belo Vale.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. A perícia da Polícia Civil é aguardada no local e, apenas após os trabalhos da corporação, o trecho será liberado.

