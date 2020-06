Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo três veículos na BR-459, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, nesta quinta-feira (18)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida ocorreu na altura do Km 121. O condutor de uma Volkswagen Saveiro morreu no local. O motorista de uma caminhonete Chevrolet S10 ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado de helicóptero até um hospital Pouso Alegre. As outras pessoas que estavam em um Hyundai HB20 recusaram atendimento médico.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do acidente.

O corpo da pessoa que morreu foi removido para o Instituto Médico-Legal.