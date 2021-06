Pelo menos três pessoas ficaram feridas em um engavetamento envolvendo seis carros de passeio e três carretas na manhã desta quarta-feira (23), na altura do KM 507 da BR-381, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Devido ao acidente, uma pista da via, sentido BH, foi interditada. Segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho, há 5,5km de congestionamento. Não há previsão para liberação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos uma das três vítimas foi socorrida em estado grave. Trata-se do condutor de uma das carretas envolvidas no acidente, de 40 anos. Ele ficou preso às ferragens, foi retirado pelos militares e encaminhado ao hospital pela Aeronave Arcanjo. As demais vítimas foram socorridas por uma ambulância da Arteris.

Ainda de acordo com a corporação, duas carretas transportavam óleo e maquinário. O terceiro veículo era de um frigorífico. O local do acidente foi isolado e não há vazamento de produto perigoso.

