Um acidente envolvendo uma carreta, um carro e uma van, ocorrido no início da manhã desta quinta-feira (16) na BR-381, altura do bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte, deixou duas faixas da via interditadas. Ninguém ficou ferido.

Conforme informou o Corpo de Bombeiros, os três veículos possivelmente seguiam no sentido Rio de Janeiro. Testemunhas disseram que a colisão ocorreu após uma conversão do carro, que teria batido na carreta e na van, que pegou fogo com o impacto.

Quatro equipes da corporação estiveram no local e debelaram as chamas. Foi necessária a aplicação de serragem na pista, uma vez que houve derramamento de óleo.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista e o passageiro do carro teriam fugido do local. Já os motoristas da carreta e da van estavam sem ferimentos e não precisaram de atendimento.

