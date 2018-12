Um grave acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (27) deixou 19 pessoas feridas na BR-365, no Norte de Minas, sendo que 16 delas são da mesma família. Entre os feridos estão três crianças e uma delas, de 10 anos, está em estado grave.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente acontece na altura do Km 70, perto do trevo de acesso a cidade de Claro dos Poções. Uma Van que seguia de São Paulo para o Rio Grande do Norte e levava 16 pessoas, todas da mesma família, acabou atingindo a traseira de um Palio e depois a traseira de um caminhão carregado de laranjas. Todos os veículos seguiam no mesmo sentido.

Com o impacto da batida, o carro de passeio acabou saindo da pista e caindo em uma ribanceira de cerca de 50 metros. Os quatro ocupantes do Palio ficaram gravemente feridos e foram socorridos pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Montes Claros. Entre eles, uma menina de 10 anos precisou ser socorrida pelo helicóptero da corporação e está em estado grave.

Palio com quatro ocupantes caiu em uma ribanceira de 50 metros de altura

Na Van, o motorista e dois passageiros que estavam sentados na frente ficaram presos às ferragens. Outros nove passageiros tiveram fraturas diversas, contusões e escoriações.

Devido a grande quantidade de vítimas, 19 no total, foi montado o Método Start de atendimento, utilizado pelo Corpo de Bombeiros para triagem das vítimas. Após o atendimento no local, elas foram conduzidas para hospitais de Montes Claros. O motorista do caminhão não ficou ferido.

Além da menina de 10 anos que era passageira no Palio, uma das vítimas da Van também precisou ser socorrida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. A corporação ainda levou para o hospital outras duas vítimas e a viatura do Samu ficou responsável pelo transporte de outras 15 vítimas.

Atualizada às 16h38.

