Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente na tarde desta sexta-feira (19), na BR-365, no trevo de acesso a Indianópolis, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, dois veículos de passeio bateram de frente e duas pessoas que estavam no mesmo carro foram resgatadas. Já um homem que estava no outro carro, que não teve a idade divulgada, foi encontrado fora do veículo e não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com os militares, a condutora do veículo estava consciente e orientada, com sintomas de trauma na bacia e membro superior e apresentava ferimento na região torácica.

O passageiro estava confuso, mas sem sinais de fratura.