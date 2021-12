Uma pessoa morreu e ao menos outras duas ficaram feridas em um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (8) na BR-381, altura do quilômetro 372, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região Central de Minas. Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está totalmente interditada no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três veículos teriam se envolvido no acidente, sendo dois caminhões e um carro. Uma pessoa ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Outras duas foram conduzidas para um hospital próximo.

A carga de um dos veículos ficou espalhada pela rodovia e ainda não há previsão para liberação da pista.

09h31- Em São Gonçalo do Rio Abaixo no km 372 da BR 381, pista totalmente interditada em consequência de acidente. No local foi confirmado um óbito. Sem previsão de liberação. Recomendamos que busquem rotas alternativas. — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) December 8, 2021

