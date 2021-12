Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em um acidente na BR-381, no KM 434, próximo ao trevo de Ravena, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, um caminhão teria perdido o freio e, desgovernado e em alta velocidade, invadiu a contramão e atingiu um caminhão baú e uma caminhonete, que ficou destruída.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu pouco depois das 15h deste sábado (18). Uma mulher e um homem que estavam no banco da frente da caminhonete e uma passageira que estava no banco de trás e foi arremessada para a parte dianteira do veículo morreram presos às ferragens. Uma jovem de 27 anos e um rapaz de 22, que também estavam no veículo de passeio, foram socorridos e levados em estado grave para o pronto socorro do Hospital João XXIII pelo helicóptero Arcanjo dos Bombeiros.Três viaturas da corporação foram deslocadas para fazer o atendimento da ocorrência e atuam na remoção dos corpos.

Patrulheiros do posto da PRF em Sabará informam que a pista no sentido João Monlevade foi fechada e o congestionamento chega a 5 km.

