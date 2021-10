Um acidente no Anel Rodoviário, altura do bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte, complica o trânsito na volta para casa e na saída para o feriado nesta sexta-feira (29). No momento, o tráfego é lento no sentido Vitória, próximo à subestação da Cemig.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros, trata-se de um caminhão que transportava um trator, e teria batido em cinco carros após perder o controle da direção. Um poste também foi derrubado e ficou sobre a pista. Das cinco vítimas, três aceitaram atendimento e foram socorridas por unidades do SAMU. Não há relato de vítimas presas às ferragens.

A "descida do Betânia", como é conhecido o trecho, é palco de acidentes frequentes. Moradores e motoristas reclamam da falta de condições da pista, além da irresponsabilidade ao volante, como fatores decisivos para o número de acidentes no local.

Matéria em atualização.

