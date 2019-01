Duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma batida frontal entre dois carros no km 590 da BR-040, na altura de Itabirito, região Central de Minas, no final da manhã desta quarta-feira (2). A pista no sentido Belo Horizonte teve de ser interditada pela Polícia Rodoviária Federal e houve implementação de operação pare e siga para o fluxo dos veículos nos dois sentidos.

De acordo com a Via 040, concessionária que administra a rodovia, o acidente provocou um congestionamento de quatro quilômetros no sentido Belo Horizonte, exigindo paciência de quem chega à capital mineira depois de passar o fim de ano na Zona da Mata ou no litoral fluminense. Já quem sai da Região Metropolitana no sentido Rio de Janeiro não encontra trânsito lento.

12h35 - BR 040, km 590, Itabirito, colisão frontal interdita a pista sent. BH. 2 vítimas de lesões graves. — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) January 2, 2019