Uma pessoa morreu após um grave acidente envolvendo duas carretas e dois carros na tarde desta quinta-feira (2), no km 428 da BR-381, próximo à serra de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no sentido Vitória. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os veículos entraram em chamas após a batida.



Até às 18h45, a pista estava totalmente interditada e o congestionamento já ultrapassava 8 quilômetros. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate às chamas.



O motorista que estava em uma carreta que carregava cimento não resistiu. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das outras pessoas envolvidas no acidente.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar as causas do acidente.

17h20- BR 381 km 428 em Caeté, fechada totalmente pic.twitter.com/X2z0wDMF3j — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) July 2, 2020





Matéria em atualização!